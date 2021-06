Fortunalista

Margarethe Honisch gründete 2017 ihren Finanzblog Fortunalista. Nachdem sie Themen wie Geldanlage, Altersvorsorge und Co. lange erfolgreich ignoriert hatte, wurde ihr vor einigen Jahren klar, dass an Finanzen kein Weg vorbeiführt. Seitdem hat sie sich ein breites Wissen rund um Aktien, ETFs und Altersvorsorge angeeignet und gibt das u. a. in ihrem Blog und Bootcamp an ihre Fortunalista-Community weiter. Ende 2019 erschien ihr Buch „Easy Money – wie du deine Finanzen regelst, endlich vorsorgst und trotzdem gut lebst“, in dem Margarethe ihren Leser*innen auf unterhaltsame Weise erklärt, wie sie ihre Finanzen in den Griff bekommen können. Ihr erklärtes Ziel: Mehr Frauen zu Anlegerinnen machen.

Auf ihren Social Media-Kanälen gibt Margarethe hilfreiche Tipps zum Thema Finanzen, beleuchtet ETFs, veranstaltet Live-Talks und vieles mehr. Sie ist auf Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn unterwegs. Ich persönlich mag ihren Schreibstil und auch das Design ihrer Seiten sehr gerne.