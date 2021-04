Börsenkrach voraus? Warum die Crash-Propheten völlig falsch liegen

Das limbische System des menschlichen Gehirns ist die Region, in der Emotionen und Gefühle entstehen, auch reflexhaftes Verhalten wird hier angestoßen. „Aversions- beziehungsweise Schmerzzentrum des Gehirns sitzen hier und werden durch Reize stimuliert“, so Kreuz. „Verlustangst oder auch realer Verlust führen zu Ärger, dann zu Wut und das führt zu Angriffs-, Abwehr- oder Fluchtreflexen bis hin zu zeitlich befristeten Panikschüben aufgrund eines erhöhten Cortisolpegels durch die Nebennierenrinden.“ Die Börse mit ihren vielen, schnellen Reizen hält hier ständig Möglichkeiten zur Auslösung dieser Reaktionen bereit.

Rekordstände an den Börsen rufen neben Freude auch Angst hervor. Die Mahnungen vor einem möglichen Crash mehren sich. Warum Sie trotzdem entspannt bleiben können.

„Anleger sollten sich aber über die im Hirn ablaufenden Prozesse im Klaren sein, bevor sie sich von ihrem limbischen System zu unüberlegtem Handeln treiben lassen“, so Kreuz. Gerade in Zeiten steigender Unsicherheit gelte es, das kognitive System zu stärken. „Weg von der Emotion, hin zu faktenbasierten Entscheidungen“, sagt Kreuz. Auch wenn immer neue Höchststände die Gefahr eines Rückgangs der Börsenkurse beinhalten: „Derzeit spricht wenig für und viel gegen einen Crash“, so Kreuz.