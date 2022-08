Die Vorteile von Xetra-Gold und Euwax-Gold II im direkten Vergleich

Wer von den Vorteilen eines Goldinvestments überzeugt ist und dieses über einen physisch hinterlegten Gold-ETC bewerkstelligen will, wird in der Fachpresse häufig auf zwei Finanzprodukte verwiesen: Xetra-Gold und Euwax-Gold II.

Das Wichtigste vorweg: Beide bieten die Möglichkeit – wie beim Kauf von Kapitalanlagegold in Form von physischen Barren und Münzen – steuerfreie Kursgewinne zu erzielen, falls sich der Zeitraum zwischen Kauf und Verkauf auf mehr als zwölf Monate belaufen sollte. Außerdem handelt es sich in beiden Fällen um sogenanntes „Papiergold“, welches grundsätzlich einem Kontrahenten- bzw. Ausfallrisiko ausgesetzt ist, schließlich vertraut jeder Käufer darauf, dass die Goldbestände auch tatsächlich sicher hinterlegt werden und der integrierte Lieferanspruch im Bedarfs- bzw. Krisenfall auch tatsächlich funktioniert. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide Wertpapiere mit Goldbezug den in Euro berechneten Wert von einem Gramm Gold repräsentieren und an deutschen Börsen sowie außerbörslich ausgesprochen liquide gehandelt werden.

Aber warum kostet ein Gramm Gold via Euwax-Gold II deutlich mehr als beim europäischen Marktführer Xetra-Gold und wieso fällt zugleich der Geld/Brief-Spread von Xetra-Gold erheblich niedriger als bei Euwax-Gold II aus? Dies liegt unter anderem an der Ausgestaltung der Konditionen, schließlich fällt bei Xetra-Gold eine jährliche Managementgebühr in Höhe von 0,3 Prozent p.a. an, die von den Depotbanken monatlich in Rechnung gestellt werden. Das von der Stuttgarter Börse lancierte Konkurrenzprodukt verzichtet darauf, was sich in einem höheren Preis bzw. Geld/Brief-Spread niederschlägt. Interessant dabei: Beide tracken den Goldpreis sehr gut und weisen auf Sicht von drei Jahren eine Performance von 31 Prozent (9,4 Prozent p.a.) aus.