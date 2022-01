Faulbär-Strategie: Warum du dieser ETF-Strategie keinesfalls vertrauen solltest

So soll die Strategie funktionieren

Schauen wir uns jedoch die Strategie zunächst einmal genauer an. Die Idee ist folgende: Du kaufst ganz einfach zu Jahresbeginn einen Länder-ETF. Und zwar immer einen ETF auf denjenigen Länder-Index, der unter allen Länder-Indizes der Welt im jeweiligen Jahr am schlechtesten performt hat (warum das nicht ganz stimmt, dazu später mehr). Du kaufst also einen Länder-ETF, der im Vorjahr ein dickes Minus erwirtschaftet hat, und behältst ihn für 12 Monate. Am Ende des Jahres verkaufst du den ETF wieder und legst dir stattdessen denjenigen Länder-Index wieder ins Depot, der im aktuellen Jahr am schlec...