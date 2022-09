Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im September 2022

Der ETF des Monats im September 2022

Denn die Menschen, die bereits da sind, haben mit zunehmendem Alter veränderte Bedürfnisse. Wir möchten nicht einfach nur alt werden, wir möchten möglichst lange gesund und fit bleiben und in der Lage, uns um uns selbst zu kümmern. Die Fortschritte in Medizin und Forschung geben uns die Möglichkeit, so alt zu werden und es wird kontinuierlich weiter geforscht, um ein angenehmes Leben bis ins hohe Alter möglich zu machen. Die Gesundheitsversorgung ist also eines der zentralen Themen der alternden Gesellschaft. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern ist ein globales Phänomen.

Deshalb haben die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF einen ETF zum Produkt des Monats gekürt, der diesem Trend Rechnung trägt. Im September 2022 kann sich der iShares Ageing Population UCITS ETF (WKN: A2ANH1) den Titel ans Revers heften. Mit dem ETF investieren Anlegerinnen und Anleger in internationale Unternehmen, die speziell Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung bereitstellen. Dabei sind viele Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, etwa Karuna Therapeutics, Blueprint Medicines oder Humana. Aber auch Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Zyklische Konsumgüter sind stark vertreten. Insgesamt umfasst der ETF 385 Unternehmen, die zu knapp 56 Prozent in den USA sitzen, gefolgt von jeweils knapp 17 Prozent europäischer und asiatischer Firmen. Die gute Performance des ETFs zeigt die Aktualität des Themas. In den vergangenen drei Jahren hat das Produkt insgesamt 32,93 Prozent an Wert zugewonnen. 2021 waren es 12,75 Prozent und auch im laufenden Jahr entwickelt sich der ETF trotz schwieriger Marktlage stabil und bislang ohne Verluste.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den iShares Ageing Population UCITS ETF über die Börse Düsseldorf im September 2022 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu nochmals engeren Geld- und Brief-Kursen gehandelt. Ziel ist es, den niedrigsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen bieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%; in Verbindung mit einem niedrigen Spread und anhängig von der Ordergröße kann dies für das einzelne Geschäft zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis führen, als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Ausschlaggebend für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Banken bzw. Broker)

Der ETF bildet den STOXX Global Ageing Population TR USD physisch ab. Die Erträge werden reinvestiert, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40 Prozent pro Jahr. Mehr Informationen zum Thema Alternde Gesellschaft findest du hier.