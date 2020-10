Market Maker: So arbeiten die Wächter über faire Preise im ETF-Handel

Was machen Market Maker genau?

„Market Maker sichern die Liquidität für ETFs sowohl an den Börsen als auch für institutionelle Investoren im außerbörslichen Handel. Damit sind sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass ETFs zu engen Geld-Brief-Spannen und nahe am fairen Wert gehandelt werden können. Ohne Market Maker wäre eine Preisfeststellung deutlich schwerer und weniger transparent für den Anleger“, erläutert Kilian seine Aufgabe. „Um die Liquidität eines ETFs festzustellen, muss man seinen fairen Wert kennen. Der faire Wert eines ETFs bemisst sich am Wert der in ihm enthaltenen Wertpapiere. Diesen Wert berechnet der Marke...