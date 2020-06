So gehen Sie als Millionär in Rente

Als Millionär in die Rente? Nun fragen Sie sich zu Recht: Wieviel muss ich sparen, um Millionär zu werden? Eines vorab: Wer früh anfängt, hat tatsächlich realistische Chancen, als Millionär den Ruhestand genießen zu können.

Als Millionär in Rente gehen, das dürfte wohl für viele als Synonym herhalten für „ohne finanzielle Sorgen das Alter genießen“. Was bedarf es also, um das Ziel zu realisieren? Grundsätzlich braucht es die Bereitschaft, breit in die Aktienmärkte zu investieren. Das dürfte jedoch für Sie als extraETF-User und Leser unseres Magazins kein Problem sein. Sehen wir uns zunächst das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts an, welches die Renditen deutscher Standardwerte ab 1969 erfasst. Demnach ergibt sich seit diesem Zeitpunkt bis Ende 2019 eine durchschnittliche Jahresrendite von 7,3 Prozent. Wir setzen die Aktienrendite für unsere nachfolgenden Simulationen mit sechs Prozent etwas konservativer an. Um zu verdeutlichen, was es für einen bestimmten Zielbetrag braucht, nehmen wir zwei Beispielpersonen – einen jungen Sparer und einen älteren.