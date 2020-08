Staatsfonds von Saudi-Arabien setzt auf ETF-Trend und investiert massiv

Staatsfonds verkaufte diese Aktien

Zuvor hatte Saudi-Arabiens Staatsfonds den Kursverfall an den internationalen Börsen im März genutzt, um acht Milliarden Dollar in Aktien zu investieren. Darunter waren Aktien der Ölkonzerne BP, des Flugzeugbauers Boeing, des Hotelvermittlers Booking.com, der Citigroup, Facebook und Warren Buffetts Investmentgruppe Berkshire Hathaway. Nun aber verkaufte der Fonds allein in den USA wieder Anteile im Wert von 5,5 Milliarden Dollar – und re-investiert diese Gelder in ETFs. Das investierte Volumen des PFI in US-ETFs betrug gut zehn Milliarden Dollar am Ende des zweiten Quartals.

Durch den Ausstieg aus einem Großteil der Einzelwerte setzt der saudische Staatsfonds jetzt wieder auf eine breitere und weniger volatile Basis. Damit liegt der Fonds voll im Trend. Ende Juli erreichte das weltweit investierte Volumen in ETFs einen Rekordwert von 6,7 Billionen Dollar, wobei allein im Juli 79 Milliarden Dollar zugeflossen sind. Dabei kommt inzwischen immer mehr Geld aus arabischen Staaten, und es fließt nicht nur in amerikanische ETFs. Auch in Europa werden die Investoren zunehmend aktiv.