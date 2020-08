Brasilien ist wirtschaftlich am Boden, die Börse büßte stark ein. Ergeben sich aktuell Chancen für eine taktische ETF-Anlage?

Brasilien war in der Vergangenheit immer wieder für rasante Kurssprünge gut. Das lateinamerikanische Land bewegte sich in den vergangenen Jahren zwischen Hoffnung und Verzweiflung. An der Börse sind das gute Voraussetzungen für taktische Positionen. Auch aktuell könnte Brasilien wieder interessant sein.

Die Performance des brasilianischen Aktienmarktes gehört 2020 mit zum Schlechtesten, was die Börse hergegeben hat. Die Coronapandemie hat das Land hart getroffen. Im kommenden Jahr könnte die Schuldenbremse dazu führen, dass das Land auf die Herausforderungen der Pandemie noch schlechter reagieren kann als ohnehin schon.