Gold-ETF findet wieder zur alten Stabilität zurück

Nach der großen Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren setzte Gold zum Sprung an. Dies könnte sich wiederholen. Ein Gold-ETF bietet sich jetzt an.

Gold gilt noch immer als Krisenmetall. Als die Kurse vor einigen Wochen rapide abstürzten, geriet allerdings auch der Goldpreis unter die Räder und mit ihm die Aktien von Goldförderern. Beobachter machen dafür die durch die fallenden Aktienmärkte ausgelöste Liquiditätskrise verantwortlich. Doch inzwischen haben Notenbanken den Märkten unter die Arme gegriffen und das Schlimmste erscheint vorerst abgewendet. In Folge dessen hat sich auch Gold wieder stabilisiert und zeigte sich zuletzt robust. Die Analysten der Commerzbank (► Zum Testbericht) rechnen damit, dass sich Gold auch weiterhin stabil hält. Während die Geldmenge steige, könne Gold nicht so einfach vervielfältigt werden, so die Analysten. Auch zieht man bei der Commerzbank Parallelen zur Finanzkrise.

Gold könnte von psychologischen Faktoren profitieren