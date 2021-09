Nachhaltigkeit und Etikettenschwindel: Wie nachhaltig sind ETFs wirklich?

Beim Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage scheiden sich die Geister. Der eine oder andere ETF ist auf den zweiten Blick dann noch nicht sonderlich streng.

Nachhaltige ETFs sind in Verdacht geraten, eine Mogelpackung zu sein. In der Tat erscheint so mancher ETF nachhaltiger als er eigentlich ist. Privatanleger können erkennen, ob es sich um eine Marketingmasche, sogenanntes Greenwashing handelt.

Kaum entschied die Europäische Union, dass sich die Finanzmarktakteure künftig klimafreundlicher, sozialer und nachhaltiger verhalten müssen, stellten einige große ETF-Emittenten plötzlich die gesamte Produktpalette auf Begriffe wie „nachhaltig“, „responsible“ oder „sustainable“ um.