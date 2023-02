Besteuerung von Kryptowährungen

Steuerlich werden physisch hinterlegte Krypto‑ETPs wie Direktinvestments in Kryptowährungen behandelt. Voraussetzung ist, dass eine Auslieferungsoption besteht ‑ was nicht bei allen Krypto‑ETPs der Fall ist. Nur die Emittenten ETC Group, Deutsche Digital Assets und Coinshares bieten eine solche Lieferoption für ETPs an, die genau eine Kryptowährung abbilden. Grundlage dafür ist auch hier das BMF-Schreiben vom 10.05.2022. In der Einkommensteuer werden sie also nicht wie Kapitaleinkünfte, sondern als Spekulationsgewinne behandelt. Auch hier gibt es wieder die Parallele zur Besteuerung von physischen Gold-ETCs.