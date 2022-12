ETF-Entnahmeplan: Monatliche Auszahlungen erreichen

Es gibt bekanntlich eine Menge an Direktbanken und Neobroker am Markt. So gut wie jeder dieser Anbieter bietet einen ETF‑Sparplan an. Leider bieten nur wenige Banken einen ETF Entnahmeplan an. Aus der folgenden Tabelle kannst du alle Banken entnehmen, die derzeit einen ETF‑Entnahmeplan anbieten. Daraus ergibt sich, dass Flatex * für den Abschluss eines ETF‑Auszahlplans aktuell das günstigste Angebot bietet. Ebenfalls interessant sind die Angebote vom Smartbroker * und Finvesto *. Denn selbst bei einer monatlichen Auszahlung von 1.000 Euro fallen dort nur 2 Euro Ausführungsgebühren an.