Norwegischer Staatsfonds

Der norwegische Staatsfonds investiert weltweit in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Immobilien.

Derzeit hält er rund 1,5 Prozent aller Aktien börsennotierter Unternehmen weltweit. Er ist an mehr als 9.000 Unternehmen in über 60 Ländern beteiligt. Darüber hinaus investiert er in mehr als 1.400 Anleihen aus 48 Ländern und ist mit mehr als 800 Immobilien in 14 Ländern ein bedeutender Immobilieninvestor. Das Portfolio des norwegischen Staatsfonds bietet somit eine sehr breite Diversifikation und ist über verschiedene Anlageklassen gestreut. Dies sichert stabile Erträge und reduziert gleichzeitig das Risiko des Fonds.

Aktien: maximal 70 Prozent

Anleihen: maximal 30 Prozent

Immobilien: maximal 7 Prozent

Aktien aus aller Welt machen mit mehr als zwei Dritteln den Löwenanteil des Portfolios aus. Der maximale Aktienanteil des norwegischen Staatsfonds darf 70 Prozent nicht überschreiten, Immobilien dürfen sieben Prozent ausmachen, Anleihen maximal 30 Prozent.

Mit diesem Mix wollen die Verantwortlichen die Renditevorgaben des norwegischen Finanzministeriums von vier Prozent pro Jahr sicherstellen.