Zeitgesteuertes Rebalancing

Beim zeitgesteuerten Rebalancing erfolgt die Anpassung an die festgelegte Zielallokation in regelmäßigen Abständen. Mindestens einmal im Jahr schauen Anlegerinnen und Anleger auf ihre Portfolio‑Zusammensetzung und überprüfen, inwieweit die ursprüngliche Gewichtung noch gegeben ist. Der Vorteil einer regelmäßigen Überprüfung zu festgelegten Terminen nach dem Vorbild der regelmäßigen Indexanpassungen renommierter Indexprovider: Eine Anpassung an das ursprüngliche Niveau ist einfach umzusetzen. Ein allzu häufiges Umschichten ist allerdings nicht zu empfehlen: Hin und Her macht bekanntlich die Taschen leer. Gemeint ist damit, dass bei jeder Umschichtung des Portfolios zusätzliche Transaktionskosten entstehen.

Schließlich birgt das zeitgesteuerte Rebalancing nach einem bestimmten Zeitintervall, neben dem Kostenaspekt, auch einen Nachteil: Innerhalb der festgelegten Zeitspanne kann es, insbesondere in volatilen Börsenzeiten, zu erheblichen Abweichungen von der ursprünglich festgelegten Zielallokation kommen.

Wertabhängiges Rebalancing

Möchten Anlegerinnen und Anleger solche Abweichungen von der festgelegten Zielallokation grundsätzlich vermeiden, sollten sie bestimmte Bandbreiten festlegen, welche nicht verlassen werden dürfen. Am einfachsten handhabbar sind dabei prozentuale Abweichungen, welche für alle Anlageklassen gelten. Beträgt die Zielallokation eines ETFs beispielsweise 10 Prozent (z.B. auf Anleihen), kann ein äußeres Band bei 7 Prozent als untere Schwelle und 13 Prozent als obere Schwelle eingezogen werden.

Über‑ oder unterschreitet der ETF dann eine der beiden Grenzen, wird umgeschichtet. Ein Nachteil dieses wertabhängigen Rebalancings: Infolge des häufigeren Umschichtens erhöhen sich die Transaktionskosten. Je weiter die Bandbreite der Schwankungen auseinander liegt, desto geringer sind die Kosten für die Transaktionen hingegen.

Wertabhängiges Teil‑Rebalancing (nach Davis und Norman)

Um anfallende Transaktionskosten zu reduzieren, können Anlegerinnen und Anleger auch nur ein Teil‑Rebalancing durchführen. Die Finanzexperten Davis und Norman haben 1990 in einem viel beachteten wissenschaftlichen Aufsatz gezeigt, dass ein nur teilweises Rebalancing unter Berücksichtigung von Transaktionskosten vollkommen ausreicht. Demnach spricht vieles dafür, dass sich die Preise recht zufällig entwickeln und so kann jede kommende Preisänderung die Mischung im Portfolio auch von selbst in Richtung der Anlageziele bewegen. Transaktionskosten würden dann keine anfallen.

Weiterhin kamen Davis und Norman zu der Annahme, dass ein marktbedingtes, wertabhängiges Rebalancing effzienter ist als ein zeitgesteuertes Rebalancing. Ihre Empfehlung lautet daher: Je nach persönlichen Ambitionen, Risikoprofil und Transaktionskosten sollten Anlegerinnen und Anleger eine absolute Bandbreite zwischen 5 Prozent und 10 Prozent als Richtwerte annehmen. Auf gut deutsch heißt das: Unter 5 Prozent Abweichung kann von einem Rebalancing (insbesondere mit Blick auf die Kosten) abgeraten werden, bei einer Abweichung von 10 Prozent sollte es aber in Betracht gezogen werden.