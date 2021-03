Dividendenstrategien vor Comeback – warum ETFs dazu (noch) günstig sind!

Dividenden-ETFs haben 2020 nicht gerade geglänzt. Doch Dividendenstrategien sind wieder im Kommen. Warum speziell Aristokraten noch viel Luft nach oben haben.

2020 war nun wahrlich kein gutes Jahr für Dividenden-ETFs. Das Gros der Produkte hatte schwer zu kämpfen, die Ausschüttungen sanken zum Teil deutlich, die Kursverluste waren überwiegend horrend. Nicht selten standen bei Dividenden-ETFs zwischenzeitlich Drawdowns von 30 bis 40 Prozent auf der Uhr, die im Gegensatz zu vielen Tech-ETFs nicht vollständig wieder aufgeholt wurden. Das Ergebnis fügt sich in das mittelfristige Gesamtbild ein. Bereits seit 2011 laufen Dividenden-ETFs schlechter als der Gesamtmarkt.

Das ist sowohl für Anleger als auch Emittenten gleichermaßen unschön. Denn in den vergangenen Jahren kristallisierte sich heraus, dass viele Privatanleger dem Thema passives Einkommen mit Dividendenstrategien einen hohen Stellenwert beimessen. Die ETF-Anbieter haben in den vergangenen Jahren diese Nachfrage dankbar aufgegriffen und ein breites Spektrum an unterschiedlichen Dividenden-ETFs aufgelegt. Insgesamt 77 Dividenden-ETFs gibt es aktuell laut Datenbank von extraETF in Deutschland.