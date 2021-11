Mein Depot: Diesen ETF habe ich jetzt neu gekauft – die Hintergründe!

Mein neuer ETF im Depot

Ich habe vor wenigen Tagen den Iconic Funds Physical Bitcoin ETP (WKN: A3GK2N) gekauft. Dieser bildet den Bitcoin-Kurs ab. Es handelt sich übrigens streng genommen um keinen ETF. Vielmehr ist das Produkt ein ETN, also ein Exchange Traded Note. Das bedeutet, dass das Kundenvermögen in dem ETF kein Sondervermögen ist, sondern aus Sicht von Iconic Funds sogenanntes Fremdkapital darstellt.

Überspitz gesagt: Ich habe dem Unternehmen Geld geliehen, damit es den Bitcoin-Kurs nachbilden kann. Iconic Funds tut dies, indem die Gesellschaft tatsächlich Bitcoin kauft, der zugrundeliegende Index wird physisch abgebildet. Die Gesellschaft hält also Bitcoin im Bestand und verwahrt diese für die Anleger.

Warum habe ich das Produkt gekauft? Bitcoin ist im Aufwärtstrend und liefert aus charttechnischer Sicht positive Signale. In der Regel hat die Cyber-Devise in der Vergangenheit nach einem Allzeithoch zunächst korrigiert, um dann weiter zu steigen. Dies deutet sich aktuell ebenso an. Fundamental spricht für Bitcoin, dass immer mehr Firmen wie Mastercard, Paypal und andere Payment-Giganten Bitcoin in ihr Zahlungsnetzwerk integrieren.

Spekulative Kurzfristanlage

Die Kritik, dass die Kryptowährung keinen „echten“ inneren Wert hat, teile ich nicht. Zum einen, weil der dem System inhärente Netzwerkeffekt bei Bitcoin zum Tragen kommt, und das Vertrauen der Marktteilnehmer und institutionellen Investoren, welche die Kryptowährung in ihren Portfolios zur Beimischung nutzen, ebenfalls einen Wert darstellt. Solange das Vertrauen in die Cyber-Devise bestehen bleibt, wird diese auch werthaltig bleiben und wahrscheinlich sogar noch Wertzuwächse erzielen.

Der spekulative Charakter dieser Anlage ist mir bewusst. Doch da die Position innerhalb meines liquiden Gesamtvermögens nicht mal fünf Prozent einnimmt, fühle ich mich mit diesem kleinen Trade wohl. Auch bin ich mir darüber im Klaren, dass ein Direktinvestment über eine Kryptobörse oder eine Krypto-App kostengünstiger gewesen wäre. Allerdings sprechen bei mir aktuell ganz profane Gründe für das ETP-Investment. Die Banken, bei denen ich meine Depots führe, bieten aktuell noch keine Direktinvestments über ein Depot an.