Vermögenssicherung: Liquidität ist Trumpf!

Die Märkte zeigen sich derzeit bullish, aber es kann auch schnell wieder nach unten gehen. Daher gewinnt eine deutliche Cash-Quote zur Vermögenssicherung und zur Eröffnung von Investmentopportunitäten bei guten Gelegenheiten an Bedeutung.

Aktuell eilen die Börsen der Realwirtschaft meilenweit voraus. Die Fragezeichen über der Rallye sind allerdings groß, denn die Unsicherheiten bleiben. Keiner weiß, ob es zu einer zweiten Welle kommt und wann beziehungsweise ob überhaupt ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird: In Afrika und Lateinamerika bricht die Pandemie gerade erst so richtig aus, und andere geo- und wirtschaftspolitische Brandherde sind ebenfalls nicht gelöscht. Von den schwerwiegenden innenpolitischen Spannungen in den USA und den bevorstehenden Wahlen einmal ganz abgesehen.