Breit streuen und Risiken diversifizieren? Von wegen! Warren Buffett streut nicht, er konzentriert sein Geld. Das Aktiendepot von Buffetts Beteiligungsschmiede Berkshire Hathaway umfasst aktuell 512 Positionen für 250 Milliarden Dollar. Allein Apple macht mit 125 Milliarden Kurswert die Hälfte von Buffetts Depot aus. Die fünf größten Positionen schlagen mit 196 Milliarden Dollar oder rund 80 Prozent seines Portfolios zu Buche.

Nur 512 Aktien für insgesamt 250 Milliarden Dollar? Das ist in ungefähr so, als würde man diesen Betrag lediglich in einen einzigen ETF auf den S&P 500 investieren. Für viele ETF-Anleger wäre dies sicher undenkbar. Eines der Hauptmotive von ETF-Investoren ist gerade die breite Streuung, die diese Produkte bieten. Wer einen ETF auf den MSCI World Index kauft, hat bereits mehr als das Dreifache an Aktien im Depot verglichen mit Buffett.

2. Buffett investiert zu wenig in Technologie

Auch wenn sich Buffett im Frühjahr 2019 endlich Amazon- Aktien ins Depot gelegt hat, so hat das „Orakel aus Omaha“ den digitalen Strukturwandel der Wirtschaft lange kolossal unterschätzt. Entsprechend wenig Technologie-Werte finden sich in Buffetts Portfolio.

Das ist durchaus überraschend, denn Amazon, Apple und Google verfügen über das, was Buffett an erfolgreichen Unternehmen so sehr schätzt: einen eingebauten Burggraben. Bedeutet: Diese Firmen sind von Konkurrenten nur schwer anzugreifen – und bieten Investoren somit ein unsichtbares Sicherheitsnetz.



Viele ETF-Anleger sind aktuell deutlich affiner für Technologie-Werte. So gehört aktuell der iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (WKN: A142N1) zu den beliebtesten ETFs in der Community von extraETF.com. Und auch unser Anlageleitfaden „Nasdaq 100 ETFs: Welcher ist der Beste?“ wird stark frequentiert. Offenbar besteht ein starkes Interesse unter ETF-Investoren, die Chancen des digitalen Strukturwandels mittels ETFs zu nutzen.

3. Warren Buffett hält den Markt für einen „Psycho“

Zum Schluss muss man einen Aspekt nennen, der zu einer Art Glaubenskrieg zwischen aktiven Investoren – und dazu zählt Buffett ganz eindeutig – und passiven Investoren geworden ist. Es geht um die Frage: Sind die Märkte effizient oder nicht?

Die Verfechter der effizienten Märkte, vertreten von Eugene Fama und Kenneth French, sehen den Markt als rational und berechnend. Für sie sind alle verfügbaren Informationen stets unmittelbar in den Börsenkursen enthalten. „Niemand ist schlauer als der Markt. Fondsmanager können ihn nicht dauerhaft schlagen“, sagte einst der Finanzwissenschaftler Eugene Fama.

Value-Investoren wie Warren Buffett hingegen sehen den Markt als eine bipolare Kreatur. Berühmt ist folgendes Zitat von Buffett: „Diese imaginäre Person da draußen – Mr. Market – ist eine Art betrunkener Psycho. An manchen Tagen ist er sehr enthusiastisch, an anderen Tagen ist er sehr depressiv.“

Auch wenn Buffett eine der wenigen großen Ausnahmen ist, die Famas These widerlegen, so ist doch die statistische Evidenz von Famas Behauptung eindeutig. Die Wahrscheinlichkeit, ein zweiter Warren Buffett zu werden, ist äußerst gering. Das sieht der Großmeister offenbar selber so und empfiehlt Privatanlegern mittlerweile, in ETFs zu investieren. Im März dieses Jahres schlug er sogar selbst zu und kaufte zwei ETFs für das Portfolio von Berkshire Hathaway. Dabei handelt es sich um ETFs von Vanguard und SPDR – jeweils auf den S&P 500.

Investieren wie Buffett mit diesen ETFs

Wer sich für die Value-Strategie von Buffett interessiert, kann diese mit ETFs umsetzen. Zum Beispiel mit dem iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (WKN: A12ATG), der auf globale Value-Aktien setzt. Aus dem Industrieländerindex MSCI World werden mehr als 400 Value-Titel herausgegriffen. Der thesaurierende ETF bildet diesen mit einer Tracking-Differenz von -0,04 außergewöhnlich gut ab.

Wer etwas breiter gestreut anlegen möchte, investiert über den ebenfalls thesaurierenden Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (WKN: A14YCZ) in mehr als 1.200 Value-Unternehmen. Die langfristige Tracking-Differenz fällt hier deutlich ungünstiger aus als beim zuvor genannten iShares-Produkt. Den Value-Faktor können Anleger auch auf rein europäischer Basis umsetzen. Möglich macht es der thesaurierende iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (WKN: A12DPP). Die mittlere Tracking-Differenz von -0,25 zeigt ein besseres Abschneiden als der zugrundeliegende Index.