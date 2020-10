ETF-Klassiker: Niemals Verlust mit einem MSCI World ETF?

Wertentwicklung einer Einmalanlage von 10.000 Euro

Von Januar 1970 bis September 2020 konnten Anleger eine durchschnittliche Rendite von 6,62 Prozent erzielen. Bei einer Einmalanlage von 10.000 Euro wären bis heute 244.264 Euro entstanden. Bei 20.000 Euro würden Sie sich heute über ein Vermögen von 488.529 Euro freuen.

Ein Sparplan hätte die Rendite nicht signifikant beeinflusst. Der von vielen Seiten oft angepriesene Cost-Average-Effekt (CAE) hat lediglich einen positiven psychologischen Effekt auf die Geldanlage, da er Anleger zum konstanten Investieren motiviert wird. Einen Renditeeffekt gibt es indes nicht. Vielmehr zeigen zahlreiche Studien, dass er bei langfristig steigenden Indizes sogar eine Renditebremse darstellt.

Das spannende an den Zahlen ist nicht nur das Wachstum, das sich durch den Zinseszinseffekt exponentiell entwickelt – sondern die Tatsache, dass zahlreiche Finanzkrisen und Börsen-Crashs in der Berechnung berücksichtig wurden. Das macht den MSCI-World als Index für Anleger so beliebt, da er langfristig zuverlässige Renditen verspricht.

Niemals Verlust mit ETF-Klassiker: So geht´s!

Jetzt kommt der wirklich spannende Fakt: wer – unabhängig vom Einstiegszeitpunkt – mindestens 15 Jahre lang in den MSCI-World investiert hat, ist immer mit einem Gewinn ausgestiegen. Die Renditespanne fängt im schlechtesten Szenario bei 1,3 Prozent an und hört im Idealfall bei 14 Prozent auf.

Was zeigen uns diese Zahlen? Eine Anlagedauer von mindestens 15 Jahren haben dazu geführt, dass keine Verluste bei der Geldanlage enstehen – egal, ob Sie zu Beginn einer Krise oder in einer sehr günstigen Phase eingestiegen sind. Es ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass Market-Timing keine erfolgsversprechende Strategie ist. Viel wichtiger ist das Einhalten eines langfristigen Anlagehorizonts.

Fazit: Breit streuen und langfristig denken sind die Erfolgsfaktoren

Für Privatanleger lassen sich folgende Schlüsse ableiten, die unmittelbar miteinander korrellieren:

Je früher Sie mit der Geldanlage beginnen desto besser. Der Zinseszinseffekt braucht sein Zeit, um ein exponentielles Wachstum einzuleiten. Auch als Student kann man bereits mit Kleinstbeträgen investieren.

Man sollte sein Geld so lange wie möglich investieren. Für kurzfristige Liquidität und Notfälle sollten sich Anleger Rücklagen schaffen – ohne dass Positionen im Depot aufgelöst werden müssen.

Eine breite Streuung gewinnt (immer). Der ETF-Klassiker MSCI-World zeichnet sich durch eine breite Diversifikation aus. Wer Stock-Picking betreibt verschlechtert nicht nur das Risikoprofil des Portfolios, sondern (in den meisten Fällen) auch die Rendite.

Befolgen Sie diese drei einfachen Grundsätze und sie werden nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit langfristig Verluste beim Vermögensaufbau erleiden.

Wertentwicklung wichtiger Welt-ETFs (nach Jahren)

Aus der Tabelle können sie die Wertentwicklung der vergangenen Jahre entnehmen.

